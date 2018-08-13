Сирия: ФАН публикует видео с международной книжной ярмарки в Дамаске

Дамаск, 13 августа. В столице Сирии стартовала 30-я Международная книжная ярмарка, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Выставка проходит в Национальной библиотеке Дамаска. Впервые публике были представлены 30 рукописей 750-го года. Кроме того, были показаны труды философа аль-Фараби, стихи Имама Али, а также книге о литературе, истории, лингвистике. В рамках выставки проходят различные семинары, конференции, концерты. Проводятся встречи с известными писателями. На выставке можно ознакомиться с древней поэзией и редкими стихотворениями о мудрости, морали и этике.

На книжной ярмарке был представлен ряд русских книг — романов и рассказов. Как отмечает корреспондент ФАН, в русском разделе были представлены редкие произведения, которые ранее никогда не переводились на арабский язык. Они написаны известными русскими поэтами и писателями, чье творчество может оказать благотворное влияние на культурное развитие сирийского народа.

В эксклюзивном интервью ФАН организатор выставки, отвечающая за российское крыло, рассказала о важности присутствия русских книг на книжной ярмарке в Дамаске.

«Выставка — это уникальный культурный феномен для всей нашей страны. Я прихожу сюда, чтобы приобрести книги, которые помогут мне в моем образовании. В российском павильоне есть множество произведений для детей, которые были переведены на арабский. Они очень яркие и красивые, они сильно отличаются от арабских и английских сказок».

Русский культурный центр считает для себя очень важным участвовать в подобных выставках. Отношения между Россией и Сирией имеют долгую историю, мы сотрудничаем во многих областях: в научной сфере, в политике, в литературе. На выставке мы представляем книги русских авторов, переведенные на английский и арабский языки, а также оригиналы на русском языке. Это художественная литература, научная, есть исторические книги, книги русских востоковедов по истории Ближнего Востока, — заявила корреспонденту ФАН Фатия, представитель Русского культурного центра на международной книжной выставке.

Стоит отметить, что на все книги, представленные на ярмарке, была скидка от 25 до 40%.

Впервые книжная ярмарка в Дамаске прошла на следующий год после открытия библиотеки — в 1985 году. Во время военного конфликта в Сирии мероприятие не проводилось, однако его возобновили в 2016 году.