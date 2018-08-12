Составлен топ-5 худших смартфонов 2018 года

Москва, 12 августа. На сегодняшний день на рынке представлено множество смартфонов с различными функциями, но зачастую выбрать себе достойный гаджет оказывается сложно. Эксперты составили топ-5 худших смартфонов 2018 года.

Первое место в рейтинге худших моделей закрепилось за Honor 9 Lite. У гаджета слабые технические характеристики, а также аккумулятор небольшой емкости. Смартфон можно приобрести за 14 тысяч рублей.

Второе место занял Vivo V9, стоимость которого составляет 24 тысячи рублей. Тем не менее, покупая эту модель телефона, пользователь, скорее всего, будет разочарован тем, что цена совсем не оправдана. Корпус смартфона сделан из пластика, у него старый порт microUSB, а также у него отсутствует NFC. Кроме того, эксперты акцентировали на фотокамере, которая при солнечном свете засвечивает объекты.

Третье место в списке худших досталось Samsung Galaxy A8. Эксперты отметили, что у гаджета всего 32 Гб постоянной памяти, что позволит установить мессенджеры, соцсети и несколько игр. Кроме того, из-за слабого аккумулятора телефон, если им активно использоваться, вряд ли протянет до конца дня

Четвертое и пятое место достались смартфонам от компании LG. Четвертую строчку в антирейтинге занял LG G7 ThinQ, стоимость которого составляет порядка 60 тысяч рублей. На пятом месте расположился гаджет LG Q7+, который можно приобрести за 25 тысяч рублей.