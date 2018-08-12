Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере, много пострадавших

Лондон, 12 августа. Неизвестный устроил стрельбу в британском Манчестере, в результате происшествия пострадали десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В настоящее время все раненные в результате стрельбы госпитализированы.

Как отметила начальник отдела полиции Дебби Дули, на данный момент несколько человек находятся в медицинском учреждении с различными ранениями.

10 people in hospital following Manchester shooting – police. https://t.co/D2q349pJs5 pic.twitter.com/T8srU9V3j5 — UK Breaking News (@breakma_uk) August 12, 2018

При этом она назвала произошедшее «опасным нападением».

Британская полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Другие детали не сообщаются.