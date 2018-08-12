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Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере, много пострадавших
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    Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере, много пострадавших

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    Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере, много пострадавших

    Лондон, 12 августа. Неизвестный устроил стрельбу в британском Манчестере, в результате происшествия пострадали десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

    В настоящее время все раненные в результате стрельбы госпитализированы.

    Как отметила начальник отдела полиции Дебби Дули, на данный момент несколько человек находятся в медицинском учреждении с различными ранениями.

    При этом она назвала произошедшее «опасным нападением».

    Британская полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Другие детали не сообщаются.

    Автор: Дана Балан
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