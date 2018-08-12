«Пока Петросян занят своими делами…»: в Сети отреагировали на три ошибки Порошенко в гимне Украины

Киев, 12 августа. Глава Украины Петр Порошенко в своей записи в социальной сети Facebook, которая была приурочена к Дню Ялты, сделал три ошибки, цитируя первую строчку государственного гимна страны.

«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал украинский глава.

Стоит отметить, что цитата «Ще не вмерли України ні слава, ні воля» неправильная. Официальный текст гимна, который был одобрен в марте 2003 года, гласит следующее: «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Пользователи Сети отреагировали на «знания» Порошенко, удивившись тому, как можно допустить столько ошибок в одной строчке.

«Как можно в слове «еж» совершить четыре ошибки? Не знаю, там ведь всего три буквы», — написал пользователь под ником Денис В.

«Любое национальное помешательство в стране, как и любое помешательство, являет окружающим трагикомичные шедевры: президент, носящийся со своей мовой, не знает... ни мовы, ни гимна», — посмеялся участник обсуждения под ником Бoрисыч.

«У нас пока Петросян (известный юморист и пародист — Прим.ФАН) занят своими делами, его заменяет президент соседней страны [Порошенко]: он ни своего гимна, ни ридной мовы… не знает», — отметил еще один участник дискуссии, видимо, говоря о скандальном бракоразводном процессе Петросяна.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года, по итогам которого свыше 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Российской Федерацией.