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Mercedes протаранил киоск в Новосибирске, есть жертвы
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    Mercedes протаранил киоск в Новосибирске, есть жертвы

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    Mercedes протаранил киоск в Новосибирске, есть жертвы

    Новосибирск, 12 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием Mercedes, который снес ларек с продавщицей в Новосибирске. По словам источника, в результате аварии есть жертвы.

    По имеющимся данным, в Новосибирске в воскресенье примерно в 05.00 по местному времени произошло серьезное ДТП: Mercedes насмерть сбил человека и снес киоск вместе с находящейся в нем продавщицей. Авария случилась в Октябрьском районе на остановке.

    В результате ДТП погиб парень, совершавший покупку в ларьке. Женщину-продавца в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сам водитель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, получил ранения.

    Автор: Дана Балан
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