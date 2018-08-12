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Видео с тремя тюленями, путешествующими на носу корабля в Австралии, попало в Сеть
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    Видео с тремя тюленями, путешествующими на носу корабля в Австралии, попало в Сеть

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    Видео с тремя тюленями, путешествующими на носу корабля в Австралии, попало в Сеть

    Канберра, 12 августа. Забавное видео с тремя тюленями, которые путешествуют, устроившись на носу корабля, разместили в Сети.

    На видео запечатлены три ленивых тюленя во время прогулки на судне Polaris Melody в районе Портленд-Бей. Млекопитающие расположились на носу судна и спокойно наблюдали за волнами, наслаждаясь морской прогулкой.

    «Безбилетники бывают разные», — написали пользователи.

    Напомним, в минувшем году в Австралии детеныш тюленя аналогичным образом путешествовал на корабле в Австралии.

    Автор: Дана Балан
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