Видео с тремя тюленями, путешествующими на носу корабля в Австралии, попало в Сеть

Канберра, 12 августа. Забавное видео с тремя тюленями, которые путешествуют, устроившись на носу корабля, разместили в Сети.

На видео запечатлены три ленивых тюленя во время прогулки на судне Polaris Melody в районе Портленд-Бей. Млекопитающие расположились на носу судна и спокойно наблюдали за волнами, наслаждаясь морской прогулкой.

«Безбилетники бывают разные», — написали пользователи.

Напомним, в минувшем году в Австралии детеныш тюленя аналогичным образом путешествовал на корабле в Австралии.