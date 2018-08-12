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Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 12 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР) в Донбассе. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По имеющимся данным, киевские солдаты за прошедший день один раз нарушили режим прекращения боевых действий, применив минометы.

    Согласно информации ведомства, обстрелам подверглись позиции республики в районе населенного пункта Донецкий. В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 10 снарядов.

    Сообщается, что обстрелы велись с позиций украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных граждан и военных нет.

    «Информация о разрушениях и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется», — следует из сообщения пресс-службы.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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