Команда России одержала победу в «Танковом биатлоне» | 12 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Российские военные уничтожили беспилотник террористов, который пытался приблизиться к авиабазе «Хмеймим» в темное время суток. Минувшим вечером после наступления темноты в районе российской авиабазы «Хмеймим» был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении. Беспилотник был запущен боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации. Дрон был уничтожен на безопасном удалении от авиабазы с помощью зенитных огневых средств. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет.

Киев не имеет претензий к морякам российского судна «Механик Погодин»

Моряки задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» находятся на борту судна, украинские правоохранители пока не имеют к ним претензий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после телефонных переговоров с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

«По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты», — сказала Москалькова.

Заседание суда, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об аресте танкера, состоится в понедельник.