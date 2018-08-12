Команда России одержала победу в «Танковом биатлоне» | 12 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим» в Сирии
Российские военные уничтожили беспилотник террористов, который пытался приблизиться к авиабазе «Хмеймим» в темное время суток. Минувшим вечером после наступления темноты в районе российской авиабазы «Хмеймим» был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении. Беспилотник был запущен боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации. Дрон был уничтожен на безопасном удалении от авиабазы с помощью зенитных огневых средств. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет.
Киев не имеет претензий к морякам российского судна «Механик Погодин»
Моряки задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» находятся на борту судна, украинские правоохранители пока не имеют к ним претензий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после телефонных переговоров с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
«По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты», — сказала Москалькова.
Заседание суда, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об аресте танкера, состоится в понедельник.
В Липецком авиацентре рассказали о «космических» возможностях МиГ-31
Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 является непревзойденной машиной, которая дает летчикам «космические» возможности. Об этом заявил начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков. По его словам, во время полетов на МиГ-31 летчики видят закругление горизонта Земли, как космонавты. При этом скорость полета МиГ-31 вдвое превышает скорость звука. «Самолет МиГ-31 — непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу», — сказал Сушков.
Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2018
Российские танкисты заняли первое место в конкурсе «Танковый биатлон» на «Армейских международных играх». Российская команда пришла к финишу первой в финальной гонке. Победу российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Российские танкисты шестой раз подряд становятся победителями конкурса «Танковый биатлон». Напомним, в этом году в «Армейских международных играх» приняли участие команды из 32 стран.