ФСИН отреагировала на сообщения о том, что Сенцов покинул колонию

Москва, 12 августа. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла новость о том, что осужденный за подготовку террористических актов в Крыму Олег Сенцов покинул колонию.

Ранее корреспондент Виктория Ивлева написала на своей странице в социальной сети Facebook, что Сенцов в минувшую субботу вылетел из Салехарда.

«Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — передает слова представителя ведомства РИА Новости.

Как сообщала «Газета.Ru», российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы за попытку организации террористических актов в Крыму. Единомышленника Сенцова Александра Кольченко осудили на 10 лет колонии. Кроме того, два фигуранта уголовного дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет тюремного заключения.

В середине мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медиков в пенитенциарном учреждении, где он отбывает наказание.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.