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ФСИН отреагировала на сообщения о том, что Сенцов покинул колонию
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    ФСИН отреагировала на сообщения о том, что Сенцов покинул колонию

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    ФСИН отреагировала на сообщения о том, что Сенцов покинул колонию

    Москва, 12 августа. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла новость о том, что осужденный за подготовку террористических актов в Крыму Олег Сенцов покинул колонию.

    Ранее корреспондент Виктория Ивлева написала на своей странице в социальной сети Facebook, что Сенцов в минувшую субботу вылетел из Салехарда. 

    ФСИН отреагировала на сообщения о том, что Сенцов покинул колонию

    «Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — передает слова представителя ведомства РИА Новости.

    Как сообщала «Газета.Ru», российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы за попытку организации террористических актов в Крыму. Единомышленника Сенцова Александра Кольченко осудили на 10 лет колонии. Кроме того, два фигуранта уголовного дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет тюремного заключения.

    В середине мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медиков в пенитенциарном учреждении, где он отбывает наказание.

    Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

    Автор: Дана Балан
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