Жалкая она, жалкая: Трамп на митинге байкеров обозвал свою экс-помощницу

Вашингтон, 12 августа. Американский лидер Дональд Трамп назвал «жалкой» свою экс-помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний назвала главу Белого дома «расистом», страдающим от «психической болезни». Об этом сообщает издание USA Today.

По данным газеты, 45-й лидер Соединенных Штатов сделал такое заявление в ходе митинга байкеров в Бедминстере. Пожав руки участникам мероприятия, Трамп спросил граждан, что они думают о представителях СМИ. Во время мероприятия кто-то задал вопрос о Манигол-Ньюман и ее книге, в ответ президент США сказал: «Жалкая. Она жалкая».

Напомним, книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится на прилавках в США в предстоящий вторник, 14 августа, однако на сегодняшний день можно сделать предварительных заказ в интернет-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже заявила, что из книги читатели смогут узнать о многих вещах в Белом доме, которые ее «расстраивали и вызывали неудобство».

Как сообщала «Газета.Ru», в администрации Белого дома при нынешнем лидере США Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.