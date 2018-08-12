Не могу молчать: в Латвии заявили о «катастрофической ситуации» из-за плохих отношений с РФ

Рига, 12 августа. В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в области транзита в связи с плохими отношениями с Российской Федерацией. Об этом сообщил кандидат в депутаты сейма от партии «Согласие» Алексей Медведев, опубликовав видео на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита», — заявил латвийский политик.

Медведев констатировал, что значительное уменьшение потоков транзитных грузов отрицательно влияет не только на жителей тех городов, где находятся порты, но и на граждан государства.

Он напомнил, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли в казну страны 700 миллионов евро, в текущем году доходы резко сократятся, а дальше ситуация будет только обостряться. Политик уверен, что текущая ситуация неразрывно связана с внешней политикой латвийских властей.

За последние годы Россия возвела несколько новых портов в регионе Балтийского моря, куда и «уходят рижские миллионы евро», убежден Медведев.

Напомним, транзитный сектор Латвии остался без существенного объема грузов из-за планов Москвы развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную возможность железной дороги Ленинградской области.