Сирия: в Хаме намерены восстановить древние водяные колеса на реке Оронт

Дамаск, 12 августа. Руководитель Департамента архитектуры сирийского города Хама Фалаз Карбиш заявил, что власти намерены восстановить работу норий — древних деревянных колес для перекачки воды, находящихся на реке Оронт и ставших символом региона.

«Здесь очень много работы — не только ремонт самих норий, но и чистка русла реки для забора воды», — сказал Карбиш, напомнив, что нории, высота которых достигает 20 метров, являются самыми старыми из реально используемых в мире и признаны памятником инженерного искусства.

«В нашей провинции их более сотни, колеса приводились в движение течением реки, а ведра, установленные по кругу, черпали воду и поднимали ее в акведуки», — цитирует чиновника агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что международные организации не предложили свою помощь по восстановлению норий.