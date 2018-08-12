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Сирия: в Хаме намерены восстановить древние водяные колеса на реке Оронт
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    Сирия: в Хаме намерены восстановить древние водяные колеса на реке Оронт

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    Сирия: в Хаме намерены восстановить древние водяные колеса на реке Оронт

    Дамаск, 12 августа. Руководитель Департамента архитектуры сирийского города Хама Фалаз Карбиш заявил, что власти намерены восстановить работу норий — древних деревянных колес для перекачки воды, находящихся на реке Оронт и ставших символом региона.

    «Здесь очень много работы — не только ремонт самих норий, но и чистка русла реки для забора воды», — сказал Карбиш, напомнив, что нории, высота которых достигает 20 метров, являются самыми старыми из реально используемых в мире и признаны памятником инженерного искусства.

    «В нашей провинции их более сотни, колеса приводились в движение течением реки, а ведра, установленные по кругу, черпали воду и поднимали ее в акведуки», — цитирует чиновника агентство РИА Новости.

    Он подчеркнул, что международные организации не предложили свою помощь по восстановлению норий.

    «Создается ощущение, что различные списки памятников архитектуры существуют лишь на бумаге», — резюмировал он.

    Автор: Ирина Новикова
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