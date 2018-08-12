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Эксперт рассказал о биологическом оружии США, испытываемом в Прибалтике
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    Эксперт рассказал о биологическом оружии США, испытываемом в Прибалтике

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    Эксперт рассказал о биологическом оружии США, испытываемом в Прибалтике

    Рига, 12 августа. Латвийский журналист Александр Хроленко считает, что США испытывают в Прибалтике биологическое оружие, доказательством чего являются вспышки африканской чумы свиней.

    По словам Хроленко, Прибалтика является основным полигоном для американской подготовки к третьей мировой войне. Эксперт считает, что вспышки заболевания являются парадоксальными, ведь обычный вирус АЧС плохо выдерживает условия северных широт. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус был изменен в лабораторных условиях.

    Хроленко также добавил, что на территории СНГ и в странах Балтии национальные системы эпидемиологического надзора переводятся на американские стандарты и тайно передают информацию в США.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что при проведении лабораторных исследований свинины в «Мурманской областной ветеринарной лаборатории» обнаружили вирус АЧС.

    Автор: Ирина Новикова
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