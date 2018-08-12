Бывший советник Трампа призвал экс-главу британского МИД не извиняться перед мусульманками

Лондон, 12 августа. Бывший советник президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон вступился за экс-главу Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в скандальной истории с заявлением о женщинах в традиционной мусульманской одежде.

По мнению Бэннона, Джонсон, недавно покинувший свой пост, не должен «преклоняться перед алтарем политкорректности» извиняясь за свое последнее высказывание.

Напомним, что ранее Джонсон написал колонку в газету The Telegraph, в которой прокомментировал закон, полностью запрещающий ношение бурки в общественных местах, принятый в Дании и вступивший в силу на прошлой неделе. В тексте бывший министр высказался довольно двойственно. С одной стороны, он выступил против нового закона, однако, вместе с тем, подробно рассказал о том, как ему не нравится бурка.

«Если вы скажете, что бурка оскорбляет, я буду полностью на вашей стороне. Если вы скажете, что заставлять женщин закрывать лица — это полная дичь, я полностью соглашусь… Скажу больше: абсолютно нелепо, что людям приходится выходить на улицу в одежде, которая больше всего напоминает почтовые ящики», — заявил Джонсон, сравнив студенток, одевающихся в мусульманскую одежду, с налетчиками на банки.

Также он предложил дать право компаниям и госучреждениям вводить такой дресс-код, чтобы «люди могли видеть лица друг друга и правильно считывать их выражение».

Сравнение женщин, которые носят бурку, с грабительницами и почтовыми ящиками вызвало в Великобритании скандал. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Джонсона принести извинения.

В свою очередь, Бэннон заявил, что политику не за что извиняться в данной ситуации, напомнив, что он не выступал против ношения традиционной одежды, говорится в материале The Times.