«Не троянский конь»: украинский эксперт признал, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом

Киев, 12 августа. Экономический эксперт Виктор Скаршевский признал, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» является экономическим проектом.

По словам Скаршевского, трубопровод представляет собой «чисто экономический проект, который выгоден Европе».

«Это не троянский конь, а чисто экономический проект, который выгоден Европе и, прежде всего, Германии», — сказал он, отметив, что Украине стоит задуматься о модернизации своей газотранспортной системы.

«Тут уже дискуссия должна идти не о том, будет или не будет строиться «Северный поток — 2», а надо вырабатывать стратегии, каким образом Украина может заполнить свой транзитный потенциал после запуска «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока», — пояснил Скаршевский.

По мнению специалиста, украинским властям стоит обратить особое внимание на то, что после запуска этих газопроводов с совокупной пропускной способностью около 85 миллиардов кубометров газа в год, Украина может почти полностью потерять свой транзитный потенциал. Как следствие можно ожидать финансовые потери в размере от двух до трех миллиардов долларов в год.

Помимо этого, после существенного уменьшения транзита Украина также столкнется с проблемой поставки газа внутренним потребителям, говорится в материале телеканала 360.

«Сможет ли Украина без этого транзита поставлять газ потребителям внутри страны? Потому что будет снижено давление в трубе, а вся газотранспортная система Украины создана под большие объемы газа и высокое давление», — уточнил Скаршевский, добавив, что в настоящее время киевские власти даже не задумываются над вопросом модернизации газотранспортной системы и инвестициями в нее.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект «Северный поток — 2» не имеет смысла с точки зрения экономики. По словам украинского главы, газопровод является исключительно политическим проектом. Он также отметил, что Киев намерен создать в Европейском союзе группу, которая должна будет остановить строительство газопровода.