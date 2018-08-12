«Младший брат Украины»: историк РАН сделал неожиданное заявление о российско-украинских связях

Москва, 12 августа. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко считает, что Россия является «младшим братом Украины».

«Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю, как историк. Совершенно откровенно, я в этом абсолютно уверен», — сказал он.

По словам Мироненко, являющегося уроженцем украинского Чернигова, Киев несет большую ответственность за своего «младшего родственника». Также он отметил, что «основной интеллектуальный приток в Россию издавна осуществлялся через Украину».

«Я всегда считал и считаю, что Украина несет большую ответственность за Россию, как Великобритания, например, за Соединенные Штаты Америки», — пояснил эксперт.

Помимо этого, он заявил, что жители России якобы ведут свое происхождение от украинцев, отметив, что в настоящее время в России стараются не демонстрировать свое этническое происхождение.

Мироненко предложил вспомнить труды знаменитого российского историка Владимира Ключевского, утверждавшего, что Россия является страной, которая «колонизуется». «Это страна, которая формировалась птичьими перелетами», пояснил он данную теорию.

«Что происходило? Из этого ядра, а ядро представляло собой Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье, постепенно шло расширение, люди уходили», — раскрыл свою позицию по данному вопросу специалист.

Вместе с тем, он признался, что его взгляд на роль Украины в истории был сформирован, во многом, благодаря его украинскому происхождению.

Ранее портал Ридус сообщал, что в июне текущего года украинская писательница Лариса Ницой, известная своими националистическими взглядами, призвала переименовать Россию, которую, как она считает, следует называть Московией. По ее словам, название «Русь» было украдено у украинцев указом Петра I.

В свою очередь, министр культуры Украины Евгений Нищук придумал, как заставить украинских кинематографистов отказаться от услуг российских актеров, объявив для этого конкурс на создание телесериалов, снимающихся без них.