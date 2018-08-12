Эксперт рассказал, какой ценой Украина получает транши из Евросоюза
Киев, 12 августа. Политический эксперт Сергей Белашко заявил, что действующие украинские власти платят несоразмерную цену за финансовую помощь от Европейского союза.
По словам Белашко, Евросоюз предоставляет Киеву финансовые транши в обмен на возможность задешево получать ценнейшее украинское сырье.
«Деньги дают Украине не просто так, а в обмен на доступ к украинским рынкам, на получение украинского сырья», — сказал эксперт.
В пример он привел скандальную ситуацию с вырубкой леса в Карпатах.
«С лесом-кругляком самая яркая история, но ведь она далеко не единственная. И с тем же янтарем – если бы Европейский Союз не благословлял его незаконную добычу и контрабанду, то не было бы этой добычи и контрабанды», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что именно благодаря политике киевских властей, выкопанный варварским способом янтарь на Волыни и на Полесье уходит в Евросоюз.
Напомним, что депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина может потерять Карпаты из-за политики Европейского союза. Парламентарий считает, что Европа втягивает Киев в долговую кабалу, в то же время делая попытки «расхитить национальное богатство Украины». Рабинович напомнил, что Евросоюз намерен выделить Украине кредитный транш в размере миллиарда евро, при этом требуя снять мораторий на вывоз леса-кругляка.
«То есть еще раз: нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», — пояснил политик, напомнив, что до конца текущего года Украине необходимо выплатить 12,5 миллиарда долларов.
«Почему у себя в Европе они заплатят 50 тысяч евро и получат два года тюрьмы, а мы должны остаться без леса? Почему они должны дышать кислородом, а мы — задыхаться от выхлопных газов?» — сказал Рабинович.
Ранее портал Ридус сообщил, что Вадим Рабинович назвал очередной кредитный транш для Киева по линии Международного валютного фонда «преступным» и заявил, что принять его может лишь «преступник».