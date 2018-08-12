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Весь мир
Иран анонсировал возвращение из России второй партии обогащенного урана
Весь мир
Иран анонсировал возвращение из России второй партии обогащенного урана
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    Иран анонсировал возвращение из России второй партии обогащенного урана

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    Иран анонсировал возвращение из России второй партии обогащенного урана

    Тегеран, 12 августа. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что в скором времени вторая партия обогащенного урана, ранее отправленного на хранение в Россию, будет доставлена в Тегеран.

    По словам чиновника, первая партия уже была получена примерно семь месяцев назад, и так как все они могут быть использованы в течение года, то это позволит обеспечить топливом исследовательский реактор по меньшей мере на семь-восемь лет.

    Камальванди подчеркнул, что Иран прекратил производство обогащенного урана при условии, что ядерное топливо для страны будет обеспечиваться из-за рубежа. Однако после разрыва сделки Тегеран восстанавливает собственное производство.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Иран направит в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.

    Автор: Ирина Новикова
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