«Нужно главврачу психиатрической клиники задавать вопросы»: экс-депутат Рады предложил обследовать Турчинова

Киев, 12 августа. Депутат Верховной рады Украины прошлых созывов Вадим Колесниченко считает, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова необходимо подвергнуть обследованию в психиатрической клинике.

Таким образом экс-парламентарий прокомментировал заявление секретаря СНБО о планах создать украинскую военно-морскую группировку в Азовском море для противодействия российским пограничникам.

«Нужно главврачу психиатрической клиники задавать вопросы, потому что слова Турчинова требуют постановки диагноза», — сказал Колесниченко.

Он отметил, что грандиозные планы Турчинова не могут быть реализованы по ряду объективных причин.

«Боевых крупных кораблей у Украины нет в принципе, есть так называемый «москитный флот»», — напомнил политик.

Также он подчеркнул, что все прекрасно понимают, что пройти под Крымским мостом военные корабли смогут исключительно при согласии российских властей.

«Отгадайте с одного раза, даст ли РФ возможность прохода военных кораблей под Крымским мостом, учитывая, что на Украине постоянно звучат призывы к совершению диверсий в отношении моста», – заявил он.

Колесниченко добавил, что именно данные угрозы и являются одной из основных причин того, что уровень обеспечения безопасности Крымского моста является одним из высочайших. Вместе с тем, он предположил, что угрозы могут быть воплощены в жизнь и действующие украинские власти предпримут какую-то провокацию под видом того, что эти боевые корабли хотят зайти в Азовское море, что станет крайне сложным и специфическим моментом в международных отношениях.

«Я думаю, у РФ будет найдено достаточное число физических средств, чтобы не допустить военного вмешательства и не спровоцировать широкомасштабный вооруженный конфликт, который сегодня для Порошенко и его банды крайне необходим», – резюмировал украинский политик.

Ранее Газета.ру сообщала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен усилить военно-морское присутствие в Азовском море.