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Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске
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    Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске

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    Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске

    Луганск, 12 августа. Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске по случаю Дня строителя и Дня физкультурника. Об этом сообщила представитель министерства культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики (ЛНР) Екатерина Иваненко.

    В праздничном мероприятии приняли участие Вахтанг, Влад Топалов и 5sta Famil и другие популярные российские артисты и коллективы.

    Иваненко подчеркнула, что на праздник прибыли и зрители из подконтрольных киевским властям населенных пунктов Донбасса.

    «Наши любимые артисты, звезды приехали, чтобы поздравить нас. На концерт пришли около 10 тысяч человек. Радует, что здесь сегодня приблизительно 200 человек с подконтрольных Киеву территорий Луганщины. Это праздник для всех», — сказала чиновник ЛНР.

    Ранее в Луганске прошел концерт, приуроченный ко Дню молодежи. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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