Меню
Россия
«Победа культуры»: Матвиенко прокомментировала приезд зарубежных звезд в Крым
Весь мир
Иран анонсировал возвращение из России второй партии обогащенного урана
Следующая новость
Загрузка...

    «Победа культуры»: Матвиенко прокомментировала приезд зарубежных звезд в Крым

    80

    «Победа культуры»: Матвиенко прокомментировала приезд зарубежных звезд в Крым

    Москва, 12 августа. Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что визит зарубежных звезд на фестиваль «Опера в Херсонесе» свидетельствует о победе культуры над созданными политиками барьерами.

    По словам Матвиенко, культура может сделать больше, чем любая дипломатия, так как настоящие артисты не боятся санкций и ограничений.

    «Это люди известные, живущие искусством, ездят по разным странам, выступают в разных театрах. Сегодня они вместе с нами, на этом потрясающем фестивале. Таким образом культура пробивает те барьеры, которые создают политики», — подчеркнула глава Совфеда.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин занял место в первых рядах партера фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе». Напомним, что II Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 13 августа в Севастополе.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.