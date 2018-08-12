«Победа культуры»: Матвиенко прокомментировала приезд зарубежных звезд в Крым

Москва, 12 августа. Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что визит зарубежных звезд на фестиваль «Опера в Херсонесе» свидетельствует о победе культуры над созданными политиками барьерами.

По словам Матвиенко, культура может сделать больше, чем любая дипломатия, так как настоящие артисты не боятся санкций и ограничений.

«Это люди известные, живущие искусством, ездят по разным странам, выступают в разных театрах. Сегодня они вместе с нами, на этом потрясающем фестивале. Таким образом культура пробивает те барьеры, которые создают политики», — подчеркнула глава Совфеда.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин занял место в первых рядах партера фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе». Напомним, что II Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит с 4 по 13 августа в Севастополе.