Сирия новости 12 августа 07.00: автомобиль САА подорвался на мине ИГ в Эс-Сувейде; «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли север Алеппо

Сирия, 12 августа. Автомобиль САА подорвался на мине ИГ1 в Эс-Сувейде; «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли север Алеппо; делегация США провела встречу с военным советом Манбиджа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери раненными в Эс-Сувейде.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли Нуболь и Захру к северу от Алеппо.

«Исламское государство»1: из Эс-Сувейды отходит в Иорданию и район «Ат-Танфа».

США: провели встречу с военным советом Манбиджа.

Провинция Дамаск

Пользователь @SyrianLionesss опубликовал на своей странице в Twitter фотографии восстановительных работ в населенных пунктах Забадани и Нашабия. Первый был практически полностью разрушен террористами, прежде чем освобожден сирийской армией в 2015-м году. Второй — располагается в Восточной Гуте и перешел под контроль официального Дамаска только в марте этого года. После освобождения всей территории столичной провинции от сил антиправительственных и террористических группировок сирийское правительство при поддержке российской стороны начало восстановительные работы во всех городах, которые пострадали от преступной деятельности джихадистов. Так, судя по снимкам источника, в Забадани было восстановлено уличное освещение, а в Нашабии были установлены новые электрические генераторы.

Провинция Алеппо

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают нарушать режим прекращения огня, ведя обстрелы жилых кварталов и позиций правительственных войск из зоны деэскалации «Идлиб». Как пишет сирийское информагентство SANA, на этот раз террористы нанесли удар по населенным пунктам Нуболь и Захра, в результате чего погибла женщина, а также пять мирных жителей получили ранения. Отмечается, что правительственные войска нанесли ответный удар по боевикам в населенном пункте Ханадан, откуда велся обстрел.

Тем временем, в Манбидж для проведения встречи с руководителями местного военного совета прибыли должностные лица министерства обороны и госдепартамента США, пишет Baladi Network. Отмечается, что несмотря на достигнутые между США и Турцией договоренности о выводе курдских вооруженных формирований из Манбиджа, «Отряды народной самообороны» по-прежнему продолжают осуществлять контроль над городом и окрестностями через «военный совет».

Провинция Ракка

Как пишет информационный портал World and Syria News, в Ракке прошло очередное перезахоронение тел погибших от бомбардировок международной коалиции. Трупы, извлеченные из общественных садов в городе Ракка, были доставлены на кладбище Телль аль-Байха, расположенное к северо-востоку от города. Отмечается, что ранее в бывшей столице «Исламского государства» было эксгумировано более 1500 тысяч тел. Наиболее крупное массовое захоронение было обнаружено на стадионе Аль-Рашид. Жители Ракки были вынуждены хоронить погибших в общественных садах и на открытых пространствах из-за труднодоступности кладбищ по причине неизбирательных авиаударов американской авиации.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции «Исламского государства» в пустыне на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. На данный момент САА продвинулись на 60 километров вглубь территории террористов, которые были выбиты из района дамбы Аз-Зульф, холма Аль-Кантара, деревни Ард Аль-Кура к юго-западу от Ас-Сафы и стратегической высоты Тель Аль-Алям.

Тем не менее, боевики стараются замедлить темпы продвижения правительственных войск, минируя местность при отходе. Так, по данным источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), на заложенной «Исламским государством» мине подорвался автомобиль сирийской армии. В числе раненых в результате взрыва бригадный генерал и полковник 10 дивизии САА.

Как отмечает пользователь в Twitter @Syrian_Uruk, террористы ИГИЛ1 отступают на юг и юго-восток в сторону Иордании и американской базы «Ат-Танф», используя подземные пещеры. Напомним, военные эксперты связывают активизацию малочисленных групп «Исламского государства» с деятельностью американских военнослужащих, которые позволяют боевикам беспрепятственно передвигаться по территории так называемой 55-километровой зоны на юге Хомса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)