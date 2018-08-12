Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины

Киев, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку государственного гимна страны.

Украинский глава привел строчку из гимна в своем посте, посвященном дню Ялты. По его словам, Ялта является «жемчужиной Крыма».

«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — говорится в записи Порошенко.

Отметим, что правильно строчка государственного гимна Украины звучит следующим образом: «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам прошедшего референдума. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.