Сирия: Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации серьезным результатом 

Москва, 12 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике серьезным результатом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шойгу, освобождение этого района стало результатом совместных усилий России, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

«Я не буду этого скрывать, для всего региона это, пожалуй, если не знаковая победа, то очень и очень существенный и серьезный результат», — отметил глава российского военного ведомства.

Шойгу также призвал международных партнеров перейти от слов к делу в вопросе о единстве и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Ранее Шойгу договорился с израильским коллегой об усилении взаимодействия в Сирии. Об этом писала RT.