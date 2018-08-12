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Новости Сирии
Сирия: Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации серьезным результатом 
Новости Сирии
Сирия: Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации серьезным результатом 
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    Сирия: Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации серьезным результатом 

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    Сирия: Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации серьезным результатом 

    Москва, 12 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал освобождение южной зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике серьезным результатом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

    По словам Шойгу, освобождение этого района стало результатом совместных усилий России, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

    «Я не буду этого скрывать, для всего региона это, пожалуй, если не знаковая победа, то очень и очень существенный и серьезный результат», — отметил глава российского военного ведомства.

    Шойгу также призвал международных партнеров перейти от слов к делу в вопросе о единстве и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

    Ранее Шойгу договорился с израильским коллегой об усилении взаимодействия в Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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