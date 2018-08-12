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Лекарства от остеохондроза и сердца запретили на Украине
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    Лекарства от остеохондроза и сердца запретили на Украине

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    Лекарства от остеохондроза и сердца запретили на Украине

    Киев, 12 августа. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила два лекарства, предназначенных для лечения остеохондроза и заболеваний сердца. Об этом сообщается на сайте органа.

    В частности, что запрещено лекарство «Структум» от французской компании Pierre Fabre Medicament. Лекарство не содержало перевод инструкции с польского языка, что противоречит ряду нормативно-правовых актов, действующих на Украине.

    Раствор для инъекций «Гепарин-Индар» от украинской компании «Юрия-Фарм» запрещен в силу выявленного несоответствия образцов серии 131216А, уточнили в ведомстве.

    Накануне RT писала о конфликте в сфере здравоохранения на Украине между группой народных депутатов и главой правительства страны. Поводом для недовольства парламентариев послужило нежелание Гройсмана представить кандидатуру министра здравоохранения.

    Автор: Сергей Свазовский
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