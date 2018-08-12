«Осталось лишь одно»: Пушков ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Крымом

Москва, 12 августа. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о желании увидеть украинский флаг над Крымом.

‏По словам российского сенатора, крайне низкий рейтинг действующего украинского главы в преддверии новых президентских выборов вынуждает его делать различные странные заявления.

«При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. В своем поздравлении Порошенко также назвал ее «жемчужиной украинского государства».

В июле Порошенко уже делал заявления о флагах Украины. В частности, он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей будет поднят украинский флаг.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — говорится в сообщении украинского главы.

Кроме того, во время поздравления украинских моряков с днем Военно-морских сил Украины он дал обещание, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг. А в июне в своем обращении к жителям Севастополя в честь дня города Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Севастополем, отметив в поздравлении, что это «украинский» город.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Согласно результатам голосования крымчан, полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.

При этом, украинские власти не признали итоги референдума и продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.