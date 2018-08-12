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Экс-помощница Трампа рассказала, как он съел важный документ
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    Экс-помощница Трампа рассказала, как он съел важный документ

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    Экс-помощница Трампа рассказала, как он съел важный документ

    Вашингтон, 12 августа. Бывшая помощница действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман рассказала, как Трамп съел важный документ конфиденциального характера. О необычной истории повествует книга воспоминаний Манигол-Ньюман, отрывки которой публикует Washington Post.

    По словам автора, к поеданию документа американского лидера побудила встреча с адвокатом Майклом Коэном в Белом доме. Манигол-Ньюман отмечает, что поступок шефа ее удивил, так как Трамп боится бактерий.

    «Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — цитирует Washington Post.

    Ранее Дональд Трамп назвал клоунами и неудачниками высокопоставленных сотрудников ФБР. Об это писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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