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Политика
Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, к чему приводят разговоры с Россией «с позиции силы»
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    Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, к чему приводят разговоры с Россией «с позиции силы»

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    Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, к чему приводят разговоры с Россией «с позиции силы»

    Москва, 12 августа. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу призвал правительство Германии помнить уроки истории. Он посоветовал спросить у дедушек, «каково разговаривать с Россией с позиции силы».

    Шойгу отметил, что членам правительства ФРГ следует воздержаться от необдуманных заявлений. Слова российского министра стали ответом на просьбу журналиста прокомментировать слова немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости вести диалог с Россией «с позиции силы».

    Шойгу подчеркнул, что такая постановка вопроса неприемлема. 

    «…Думаю, там еще лет 200 бы по этому поводу не надо говорить», — цитирует ФБА «Экономика сегодня».

    Накануне RT сообщала об увеличении расходов Германии на военные статьи бюджета. Таким образом немцы стремятся решить проблему модернизации военной техники.

    Автор: Сергей Свазовский
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