Москва, 12 августа. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу призвал правительство Германии помнить уроки истории. Он посоветовал спросить у дедушек, «каково разговаривать с Россией с позиции силы».

Шойгу отметил, что членам правительства ФРГ следует воздержаться от необдуманных заявлений. Слова российского министра стали ответом на просьбу журналиста прокомментировать слова немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости вести диалог с Россией «с позиции силы».

Шойгу подчеркнул, что такая постановка вопроса неприемлема.

«…Думаю, там еще лет 200 бы по этому поводу не надо говорить», — цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Накануне RT сообщала об увеличении расходов Германии на военные статьи бюджета. Таким образом немцы стремятся решить проблему модернизации военной техники.