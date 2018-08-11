Меню
Политика
Кустурица посвятил песню Шойгу на АрМИ-2018 в Кубинке
Политика
Кустурица посвятил песню Шойгу на АрМИ-2018 в Кубинке
Следующая новость
Загрузка...

    Кустурица посвятил песню Шойгу на АрМИ-2018 в Кубинке

      /  Обновлено: 
    50

    Кустурица посвятил песню Шойгу на АрМИ-2018 в Кубинке

    Москва, 11 августа. Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню главе министерства обороны России Сергею Шойгу, исполнив ее на церемонии закрытия Армейских международных играх в Кубинке Московской области.

    Кустурица отметил, что на своем веку видел много смерти. Знаменитый режиссер выразил Сергею Шойгу признательность за организацию олимпиады, где «стреляют и не убивают».

    «Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу»,  — сказал Кустурица.

    Следует отметить, что композиция была исполнена Кустурицей в сопровождении The no smoking orchestra. Накануне Газета.ru рассказывала читателям, кто охраняет небо над российской столицей.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.