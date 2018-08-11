Кустурица посвятил песню Шойгу на АрМИ-2018 в Кубинке

Москва, 11 августа. Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню главе министерства обороны России Сергею Шойгу, исполнив ее на церемонии закрытия Армейских международных играх в Кубинке Московской области.

Эмир Кустурица на Закрытии Армейских игр: Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу pic.twitter.com/PKUTT2MFwl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 11, 2018

Кустурица отметил, что на своем веку видел много смерти. Знаменитый режиссер выразил Сергею Шойгу признательность за организацию олимпиады, где «стреляют и не убивают».

«Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу», — сказал Кустурица.

Следует отметить, что композиция была исполнена Кустурицей в сопровождении The no smoking orchestra. Накануне Газета.ru рассказывала читателям, кто охраняет небо над российской столицей.