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«Мы все правильно поняли»: попытка директора Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян
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    «Мы все правильно поняли»: попытка директора Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян

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    «Мы все правильно поняли»: попытка директора Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян

    Москва, 1 августа. Попытка директора латвийской певицы Лаймы Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян.

    Накануне выступления в Одессе исполнительница заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет выступать в Крыму, так как европейцам это запрещено. Эти слова вызвали волну негатива среди российских граждан.

    Исправить положение попытался директор певицы Алексей Яковлев, назвав ситуацию «перекручено и раздутой». Однако российских пользователей социальных сетей эти слова не убедили.

    «Трудности перевода с сала на шпроты», — иронизирует Михаил Воскресенксий.

    «Нет, мы все правильно поняли. Тут как не комментируй и не исправляй, выходит одно», — пишет в Twitter пользователь Nerpa.

    С ним солидарно большинство других участников обсуждения.

    «Мне было бы стыдно в угоду неизвестно кому так говорить», — пишет viktorijareden.

     

    Автор: Сергей Свазовский
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