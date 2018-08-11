«Мы все правильно поняли»: попытка директора Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян

Москва, 1 августа. Попытка директора латвийской певицы Лаймы Вайкуле оправдаться за слова о Крыме не убедила россиян.

Накануне выступления в Одессе исполнительница заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет выступать в Крыму, так как европейцам это запрещено. Эти слова вызвали волну негатива среди российских граждан.

Исправить положение попытался директор певицы Алексей Яковлев, назвав ситуацию «перекручено и раздутой». Однако российских пользователей социальных сетей эти слова не убедили.

«Трудности перевода с сала на шпроты», — иронизирует Михаил Воскресенксий.

Трудности перевода с сала на шпроты.. — Михаил Воскресенский (@Bulava_30) August 11, 2018

«Нет, мы все правильно поняли. Тут как не комментируй и не исправляй, выходит одно», — пишет в Twitter пользователь Nerpa.

С ним солидарно большинство других участников обсуждения.

«Мне было бы стыдно в угоду неизвестно кому так говорить», — пишет viktorijareden.