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Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍
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    Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

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    Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

    Берлин, 11 августа. Эксперты рынка составили рейтинг самых популярных автомобилей в европейских странах.

    На рынке новых авто неизменно лидирует Германия. Граждане ФРГ доверяют отечественному производителю. Лидируют Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat.

    Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

    На второй позиции по количеству проданных новых машин расположилось Соединенное Королевство. Наибольшей благосклонностью здешних автолюбителей пользуются Ford — Fiesta, Focus и Volkswagen Polo.

    Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

    Почетная «бронза» досталась Франции, немногим уступившая Великобритании. Здесь на первых ролях модели от лидеров национального рынка: Renault Clio, Citroen C3 и Peugeot 208.

    Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

    Четвертые и пятые места в рейтинге заняли Италия и Испания соответственно. 

    Ранее Газета.ru опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей в городах Российской Федерации.

    Автор: Сергей Свазовский
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