Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей по странам‍

Берлин, 11 августа. Эксперты рынка составили рейтинг самых популярных автомобилей в европейских странах.

На рынке новых авто неизменно лидирует Германия. Граждане ФРГ доверяют отечественному производителю. Лидируют Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat.

На второй позиции по количеству проданных новых машин расположилось Соединенное Королевство. Наибольшей благосклонностью здешних автолюбителей пользуются Ford — Fiesta, Focus и Volkswagen Polo.

Почетная «бронза» досталась Франции, немногим уступившая Великобритании. Здесь на первых ролях модели от лидеров национального рынка: Renault Clio, Citroen C3 и Peugeot 208.

Четвертые и пятые места в рейтинге заняли Италия и Испания соответственно.

Ранее Газета.ru опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей в городах Российской Федерации.