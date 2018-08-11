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Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в Латакии, Хаме и Алеппо 
Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в Латакии, Хаме и Алеппо 
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    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в Латакии, Хаме и Алеппо 

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    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в Латакии, Хаме и Алеппо 

    Дамаск, 11 августа. Незаконные вооруженные формирования на протяжении суток нарушали режим прекращения огня в провинциях Латакия, Хама и Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил в ходе брифинга глава Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

    По его словам, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, на протяжении суток боевики открывали огонь сразу в нескольких провинциях.

    «В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ройсет-Рушу (дважды), Бейт-Смайра, Мсибин, Сафсара и Бариша, а также позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Чифтлин-Ханифа и Мамухия провинции Латакия, научно-исследовательского центра (дважды), академии Асада, района Аль-Хамдания (пять раз) в городе Алеппо, а также населенного пункта Хальфая провинции Хама», — уточнил Цыганков.

    Ранее Газета.ru сообщала, что вооруженные группировки в Сирии согласились на добровольной основе покинуть северную часть провинции Хомс. Аналогичные договоренности были достигнуты и на юге провинции Хама.

    Автор: Сергей Свазовский
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