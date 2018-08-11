Москва, 11 августа. Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман призвал директора ЦРУ США Джину Хаспел принять меры для прекращения коррупционной деятельности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Соответствующее заявление бывший советский диссидент опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Глузман выразил сожаление в связи с тем, что Ульяна Супрун до сих пор занимает свою должность. Деятельность американки на посту врач назвал разрушительной. Он призвал остановить деятельность сотрудника ЦРУ Возняка в интересах Супрун.

«Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка», — написал специалист.

Ранее Газета.ru анализировала ход медицинской реформы на Украине. Издание отмечает, что проект реформы заставит украинцев реже болеть и больше платить.