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Сирия: российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»
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    Сирия: российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

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    Сирия: российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

    Дамаск, 11 августа. Российские военные уничтожили беспилотник террористов, который пытался приблизиться к авиабазе «Хмеймим» в темное время суток. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    По его словам минувшим вечером после наступления темноты в районе российской авиабазы «Хмеймим» был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении. Беспилотник был запущен боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации.

    Дрон был уничтожен на безопасном удалении от авиабазы с помощью зенитных огневых средств. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет.

    Автор: Артем Никулин
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