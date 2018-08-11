Сирия: российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

Дамаск, 11 августа. Российские военные уничтожили беспилотник террористов, который пытался приблизиться к авиабазе «Хмеймим» в темное время суток. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам минувшим вечером после наступления темноты в районе российской авиабазы «Хмеймим» был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении. Беспилотник был запущен боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации.

Дрон был уничтожен на безопасном удалении от авиабазы с помощью зенитных огневых средств. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет.