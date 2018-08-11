Матвиенко назвала потрясающим сооружением мост через Керченский пролив

Севастополь, 11 августа. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Крымский мост потрясающим сооружением. Об этом она заявила в ходе визита в историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический».

«Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение», — сказала глава Совета Федерации.

Она также добавила, что благодаря появлению Крымского моста на полуострове продолжает развиваться инфраструктура.

Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту было начато в середине мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.