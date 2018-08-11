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Матвиенко назвала потрясающим сооружением мост через Керченский пролив
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    Матвиенко назвала потрясающим сооружением мост через Керченский пролив

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    Матвиенко назвала потрясающим сооружением мост через Керченский пролив

    Севастополь, 11 августа. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Крымский мост потрясающим сооружением. Об этом она заявила в ходе визита в историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический».

    «Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение», — сказала глава Совета Федерации.

    Она также добавила, что благодаря появлению Крымского моста на полуострове продолжает развиваться инфраструктура.

    Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту было начато в середине мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

    Автор: Артем Никулин
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