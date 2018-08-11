Ретроспективный показ: смотрим на Москву при помощи виртуальной реальности. ФАН-ТВ

В субботу, 11 августа, в парке «Музеон», волонтеры предвыборного штаба действующего столичного градоначальника организовали интересное развлечение для москвичей и гостей города: с помощью современных смартфонов и мобильного приложения «MOSCOW AR VR» посетителям предлагают взглянуть на Москву в разные временные эпохи.

Вот она, Белокаменная, в 1900, 1950, 2000, 2017…Царская Москва, с ее знаменитой брусчаткой, помнящей цокот копыт, Москва торговая, купеческая, и, наконец, наша, современная, зеленая и отреставрированная.

«Я не очень вовлечен в политическую жизнь, больше, как сатирик, юморист, но что касается должности главы города, я считаю, что она больше не политическая, а хозяйственная. Но когда ты встречаешь такого крепкого хозяйственника, то такой человек нуждается в поддержке. А добрые дела вообще плохо пиарятся, очень сложно распространить новость о чем-то хорошем», — поделился с корреспондентами ФАН-ТВ сатирик, юморист и телеведущий Максим Галкин.

«Идея эта очень смелая, потому что в этих очках видишь то, что сейчас, и то что, было 15 лет назад, и это сравнение, безусловно, в пользу нынешних изменений в городе. Поэтому мне это очень нравится. Что касается отсылки на 100 лет назад — это такая детская мечта, мне кажется, это больше фан, развлечение», — добавил юморист.

«У нас 20 точек по городу, самые массовые места, завтра будет Пушкинская площадь, Столешников переулок, самые популярные места города, чтобы жители могли увидеть эти изменения и поучаствовать в данном интересном путешествии», — рассказывает о проекте волонтер штаба мэра Юлия Бачикало.

«Исторический облик в Москве сохранился, таких радикальных изменений я не увидел, где памятник Пушкину, машины показаны 20-х годов, очень интересно. Ну, изменилась округа, конечно, появились скамейки, места отдыха, это, конечно, очень удобно для москвичей», — делятся впечатлениями Вильфред Кирмза и Анна Кирмза, Германия.

Новый виртуальный проект доказал москвичам и гостям столицы, что в последние годы Москва стала одной из самых современных мировых столиц: теперь это — гостеприимный, дружелюбный, уютный и удобный город и для жителей и для туристов.