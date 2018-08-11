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«Непревзойденный боец»: В Липецком авиацентре рассказали о «космических» возможностях МиГ-31
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    «Непревзойденный боец»: В Липецком авиацентре рассказали о «космических» возможностях МиГ-31

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    «Непревзойденный боец»: В Липецком авиацентре рассказали о «космических» возможностях МиГ-31

    Москва, 11 августа. Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 является непревзойденной машиной, которая дает летчикам «космические» возможности. Об этом заявил начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

    По его словам, во время полетов на МиГ-31 летчики видят закругление горизонта Земли, как космонавты. При этом скорость полета МиГ-31 вдвое превышает скорость звука.

    «Самолет МиГ-31 — непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу», — сказал Сушков.

    Генерал также добавил, что Липецкий авиацентр готовит выпускников училищ на истребителях МиГ-31. При этом данный тип самолетов позиционируется как истребитель для опытных пилотов. Однако молодые пилоты быстро находят общий язык с МиГ-31.

    Автор: Артем Никулин
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