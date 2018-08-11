Глава Минобороны Армении поблагодарил Шойгу за создание Армейских игр
Кубинка, 11 августа. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян выразил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу за идею создания Армейских международных игр. Об этом Тоноян заявил в ходе встречи с главой российского оборонного ведомства на «Армейских международных играх».
«Мы благодарны за приглашение посетить завершающую фазу «Армейских игр». Большое спасибо за эту возможность — вообще, за идею создания Армейских международных игр», — сказал Тоноян.
Он также добавил, что в рамках АрМИ-2018 на одном из военных полигонов в Армении проходил конкурс «Воин содружества», в котором одержала победу команда из Казахстана. Глава Минобороны Армении заявил, что в следующем году республика постарается принять более сложные конкурсы.
В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил коллегу за высокий уровень организации конкурса на территории Армении, а также предложил обсудить вопросы военно-технического сотрудничества и план проведения совместных мероприятий в рамках ОДКБ.