Один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика в Подмосковье

Москва, 11 августа. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате крупного ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей машин в Подмосковье.

Авария произошла на федеральной автодороге А-108 в районе населенного пункта Ивановское в Ступинском районе Подмосковья. Неподалеку от поворота на Каширское шоссе столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и шесть легковых машин.

В результате ДТП один человек скончался на месте, четверо получили тяжелые ранения и были доставлены в одну из клиник Подмосковья. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.