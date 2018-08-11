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Один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика в Подмосковье
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    Один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика в Подмосковье

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    Один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика в Подмосковье

    Москва, 11 августа. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате крупного ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей машин в Подмосковье.

    Авария произошла на федеральной автодороге А-108 в районе населенного пункта Ивановское в Ступинском районе Подмосковья. Неподалеку от поворота на Каширское шоссе столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и шесть легковых машин.

    В результате ДТП один человек скончался на месте, четверо получили тяжелые ранения и были доставлены в одну из клиник Подмосковья. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Автор: Артем Никулин
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