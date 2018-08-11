Сирия, 11 августа. Курдские бойцы SDF**** переходят на сторону войск САР в провинции Алеппо. Террористы ИГ1 провели неожиданную атаку в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. САА и ВКС РФ установили полный контроль над несколькими поселениями и горными районами в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку войскам САР при окончательной дозачистке нескольких поселений и горных районов в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили конвой с подкреплениями на юго-восток провинции Идлиб.

Курды: совместно с Багдадом ведут спецоперации на сирийско-иракской границе; частично переходят на сторону САА в провинции Алеппо; пополнили ряды новыми бойцами к северу от Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): нанесло значительный урон армии Ирака в результате неожиданного нападения в западной иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

По информацию военного источника в Twitter (@leventkemaI), в провинцию Алеппо прибыли порядка 1300 курдских бойцов из Отрядов народной самообороны (YPG), чтобы поддержать правительственную Сирийскую арабскую армию (САА) в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** и другими группировками, выступающими против мирного урегулирования ситуации в районе «Большого Идлиба». Другой информационный канал в Twitter (@VivaRevolt) также передает, что бойцы отрядов YPG, базирующихся вблизи населенных пунктов Нубль и Захра к северо-западу от административного центра, вскоре полностью войдут в состав войск САР и будут носить правительственную военную форму.

Провинция Идлиб

Канал боевиков-исламистов в соцсети Twitter (@QalaatAlMudiq) продолжает публиковать сообщения об усилении передовых позиций сирийской армии на окраинах Идлибской зоны деэскалации. Так, радикалы сообщают о передвижении новой колонны САА в юго-восточной части провинции, в составе которой, в частности, находятся ракетные комплексы «Точка». Местные активисты, впрочем, отмечают, что джихадисты, регулярно обстреливающие прифронтовые мирные районы и совершающие попытки атак на аэродром ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии, фактически не оставили выбора правительственным силам. Кроме того, многие группировки, базирующиеся в Идлибе, в настоящее время пытаются всевозможными способами сорвать мирный диалог, арестовывая переговорщиков и боевиков, намеревающихся присоединиться к плану примирения Дамаска.

Провинция Ракка

Согласно сведениям курдского новостного ресурса в Twitter (@RojavaCudi), еще 248 человек прошли военную подготовку на базе Демократических сил Сирии (SDF) в городе Айн Исса, расположенном на севере провинции Ракка, и в настоящий момент готовы вступить в ряды курдских вооруженных формирований. Тем не менее местные наблюдатели отмечают, что большую часть этих «новобранцев», скорее всего, составляют местные жители, принудительно мобилизованные в SDF курдскими радикалами. Сообщения о насильственной вербовке гражданских лиц регулярно поступают из многих районов оккупированных курдами северо-восточных провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака.

Провинция Эс-Сувейда

Новостной ресурс в Twitter (@SyriaWar2) сообщает о новых успехах правительственных войск САР и российских ВКС в ходе зачистки территорий Северо-восточной Эс-Сувейды от остатков отрядов «Исламского государства». По данным источника, союзные силы полностью выбили джихадистов из ряда горных и пустынных районов, а также населенных пунктов на этом направлении, в том числе из поселений Хирбет Аль-Умбаши, Расм Татмуни, высот Аль-Хибрия и многих других объектов в данном регионе. Военные эксперты убеждены, что активность террористов ИГИЛ в этой провинции поддерживается с базы США «Ат-Танф», которая находится неподалеку — в южной части Хомса.

Провинция Хасака

Сирийские курды из отрядов SDF совместно с иракскими вооруженными силами формируют пограничные посты вдоль территорий сирийских провинций Хасака и Дейр-эз-Зор. Кроме того, утверждает курдский источник в Twitter (@VivaRevolt), они параллельно выявляют и ликвидируют убежища разрозненных отрядов ИГИЛ в пустынной местности на данном направлении. Однако, отмечают эксперты, курды незаконно контролируют восточную границу САР, как, впрочем, и все территории на северо-востоке арабской республики.

Ирак

Подконтрольный боевикам ИГ портал Amaq сообщает, что подпольные отряды террористов совершили нападение на объекты правительственной армии Ирака к западу от города Ар-Рутба в провинции Аль-Анбар. В результате, по информации этого источника, джихадистами были убиты семь военнослужащих, еще как минимум два солдата получили ранения. Таким образом, несмотря на заявления официального Багдада о завершении борьбы с «Исламским государством», высокая террористическая активность по-прежнему фиксируется в ряде регионов страны — как на западе в приграничных с Сирией районах, так и в восточных провинциях Дияла и Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)