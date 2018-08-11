Шойгу: Объемы продаж российского вооружения ежегодно растут на 11%

Москва, 11 августа. В течение последних трех лет объемы продаж российского вооружения ежегодно растут на 11%. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост составляет примерно 11% по продаже российского оружия», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что объем вырученных от продажи оружия средств за 2017 год составляет не менее 15 миллиардов долларов. Он также добавил, что Россия является одной из самых крупнейших стран-экспортеров с долей рынка 23%.