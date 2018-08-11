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В Сербии заявили, что республика никогда не будет участвовать в антироссийской истерии
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    В Сербии заявили, что республика никогда не будет участвовать в антироссийской истерии

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    В Сербии заявили, что республика никогда не будет участвовать в антироссийской истерии

    Кубинка, 11 августа. Сербия не будет принимать участия в антироссийской истерии, а также не намерена вводить санкции против России. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

    «Как Вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России», — заявил Вулин.

    Он также добавил, что Россия и Сербия оставались друзьями даже «в самые трудные времена», поэтому будут ими оставаться и в будущем.

    Автор: Артем Никулин
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