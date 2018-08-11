В Сербии заявили, что республика никогда не будет участвовать в антироссийской истерии

Кубинка, 11 августа. Сербия не будет принимать участия в антироссийской истерии, а также не намерена вводить санкции против России. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Как Вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России», — заявил Вулин.

Он также добавил, что Россия и Сербия оставались друзьями даже «в самые трудные времена», поэтому будут ими оставаться и в будущем.