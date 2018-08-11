Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин скончался в Волгограде

Волгоград, 11 августа. Директор государственного музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин скончался на 52-м году жизни в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры Волгоградской области.

«На 52-м году жизни у себя дома в Волгограде сегодня скоропостижно скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва», депутат Волгоградской областной думы Алексей Васин», — сообщил представитель комитета.

Васин возглавил музей «Сталинградская битва» в 2010 году. До этого Васин возглавлял ВГТРК «Поморье», а также руководил филиалом ВГТРК «Ставрополье» в Пятигорске, передает ТАСС.