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Глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето в сентябре
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    Глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето в сентябре

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    Глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето в сентябре

    Москва, 11 августа. В августе и сентябре погода в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы, поэтому осенью жителей столичного региона ожидает бабье лето. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

    «Бабье лето – это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре такие эпизоды с высокой вероятностью будут»,  — сказал Киктев.

    Он также добавил, что в августе и сентября температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы, поэтому сентябрь будет теплым. По словам Киктева, в августе и сентябре в Центральной России температура также превысит климатическую норму, передает «Интерфакс».

    Автор: Артем Никулин
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