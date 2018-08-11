Глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето в сентябре

Москва, 11 августа. В августе и сентябре погода в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы, поэтому осенью жителей столичного региона ожидает бабье лето. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Бабье лето – это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре такие эпизоды с высокой вероятностью будут», — сказал Киктев.

Он также добавил, что в августе и сентября температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы, поэтому сентябрь будет теплым. По словам Киктева, в августе и сентябре в Центральной России температура также превысит климатическую норму, передает «Интерфакс».