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Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Харькове, есть пострадавшие
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    Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Харькове, есть пострадавшие

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    Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Харькове, есть пострадавшие

    Киев, 11 августа. Взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме в Харькове. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

    В управление поступила информация о том, что горит квартира на первом этаже многоэтажного дома и на втором этаже балкон. Соседи почувствовали запах газа и вызвали специалистов.

    Во время проверки прогремел взрыв и начался пожар. По информации ведомства, в результате происшествия в квартире были выбиты входные двери, окна, балконная рама, а также повреждены двери подъезда и внешняя плита балкона.

    К бригаде скорой помощи обратились пять человек, у них диагностировали резано-осколочные раны. Также пожарные эвакуировали из многоэтажки 12 человек, в том числе трех детей.

    Автор: Дарья Смолина
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