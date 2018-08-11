Пилот исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

Прага, 11 августа. Летчик исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу в чешском городе Прахатице, сообщила представитель полиции Штепанка Унлиржова.

Самолет «BETA B 50», который выпускался в 30-х годах прошлого столетия, потерпел крушение в ходе аваишоу. Отмечается, что пилот погиб во время выполнения демонстрационного полетной программы.

Зрители и летно-технический персонал в результате крушения моноплана не пострадали. После трагедии авиашоу незамедлительно остановили.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства и причины крушения моноплана.