Меню
Происшествия
Пилот исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии
Политика
Шойгу: Объемы продаж российского вооружения ежегодно растут на 11%
Следующая новость
Загрузка...

    Пилот исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

    284

    Пилот исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

    Прага, 11 августа. Летчик исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу в чешском городе Прахатице, сообщила представитель полиции Штепанка Унлиржова.

    Самолет «BETA B 50», который выпускался в 30-х годах прошлого столетия, потерпел крушение в ходе аваишоу. Отмечается, что пилот погиб во время выполнения демонстрационного полетной программы.

    Зрители и летно-технический персонал в результате крушения моноплана не пострадали. После трагедии авиашоу незамедлительно остановили.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства и причины крушения моноплана.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.