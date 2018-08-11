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Москалькова: Киев не имеет претензий к морякам российского судна «Механик Погодин»
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    Москалькова: Киев не имеет претензий к морякам российского судна «Механик Погодин»

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    Москалькова: Киев не имеет претензий к морякам российского судна «Механик Погодин»

    Москва, 11 августа. Моряки задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» находятся на борту судна, украинские правоохранители пока не имеют к ним претензий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после телефонных переговоров с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

    «По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты», — сказала Москалькова.

    Она также добавила, что украинские правоохранители не имеют административных или уголовных претензий к российским морякам. Заседание суда, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об аресте танкера, состоится в понедельник.

    Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Киев намерен арестовать российское судно «Механик Погодин», которое прибыло в Херсонский морской торговый порт 10 августа. Бабин отметил, что судно принадлежит российской компании, которая находится под санкциями Киева.

    Автор: Артем Никулин
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