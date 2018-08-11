Известный немецкий велогонщик угодил в психбольницу

Москва, 11 августа. Известный немецкий велогонщик, победитель «Тур де Франс — 1997» Ян Ульрих попал в психиатрическую больницу после нападения на проститутку во Франкфурте, сообщило издание AFP.

До окончания расследования по факту нападения на девушку 44-летнего Ульриха выпустили под залог. После освобождения у него произошла паническая атака, и его на машине скорой помощи увезли в психиатрическую больницу.

Представитель полиции Франкфурта рассказал, что известного спортсмена доставили в лечебницу в пятницу вечером, и медики оценивают его состояние здоровья.

Ранее СМИ сообщали, что Ульрих напал на 31-летнюю проститутку после конфликта в одном из номеров отелей во Франкфурте. Кроме того, не так давно он ворвался в дом известного актера Тиля Швайгера на вечеринку и угрожал гостям черенком от метлы.