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Весь мир
Эстонские военные не нашли случайно запущенную испанским истребителем ракету
Весь мир
Эстонские военные не нашли случайно запущенную испанским истребителем ракету
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    Эстонские военные не нашли случайно запущенную испанским истребителем ракету

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    Эстонские военные не нашли случайно запущенную испанским истребителем ракету

    Таллин, 11 августа. Эстонские военные не смогли найти ракету, которая была случайно запущена пилотом истребителя ВВС Испании. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Эстонии.

    По данным ведомства, эстонские военные вели поиски фрагментов ракеты с использованием металлодетекторов. Поисковая операция осуществлялась на территории площадью 600 квадратных метров. Кроме того, военные визуально осмотрели еще около 200 гектаров, однако фрагменты и следы ракеты обнаружить не удалось.

    «Мы тщательно искали как на поверхности почвы, так и на окружающих деревьях детали ракеты или что-либо, указывающее на ракету. В результате можно сказать, что, по нашей оценке, в проверенной зоне ракеты нет», — говорится в сообщении.

    Напомним, 7 августа пилот истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon, который входит в состав миссии НАТО в Эстонии, случайно совершил пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Предположительно ракета могла упасть в районе природного заповедника Эндла.

    Автор: Артем Никулин
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