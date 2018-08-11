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Самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, есть пострадавшие
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    Самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, есть пострадавшие

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    Самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, есть пострадавшие

    Иркутск, 11 августа. Открытый самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Самолет По-2, на борту которого находился 48-летний мужчина и его дочь, вылетел из красноярского аэродрома «Кузнецово» и направился в Нижнюю Гутару.

    При неустановленных на данный момент обстоятельствах самолет был вынужден совершить посадку на территории Приангарья. При посадке воздушного судна мужчина сломал ногу, а у девушки диагностировали рваную рану груди.

    Сотрудники следственного комитета в субботу допросят пилотов, чтобы выяснить цель их полета и обстоятельства происшествия. Отмечается, что и отец, и дочь ранее работали в гражданской авиации.

    Автор: Дарья Смолина
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